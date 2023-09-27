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تستمر الحالة حتى الـ 10 مساءً

إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر بشأن توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، والتي تستمر حتى الـ 10 مساءً.

الحالة المطرية

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل أضم وميسان، وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

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ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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