إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الـ 10 مساءً.

الحالة المطرية

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل الطائف وتبدأ من الساعة: 01:00م الثلاثاء الموافق 11/ 03/ 1445 وتستمر حتى الساعة: 10:00م الثلاثاء الموافق 11/ 03/ 1445.

ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.