الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت معدات ووسائل الإطفاء بجازان إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على جازان حتى الـ10 مساءً روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول سيرجيو راموس يكشف وجهته الجديدة اليوم إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط العقاري والمشتري أو المستأجر زحام طرق الرياض يتواصل مع عودة المدارس والمواطنون يشتكون ميسي يترك بصمة جديدة مع إنتر ميامي حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدفعة 70 لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا أكاديمية طويق تعلن عن 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة جازان، محذرًا من هطول أمطار غزيرة حتى الساعة الـ10 مساءً.
وقال المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، إنه من المتوقع أن تشهد كل من أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، وضمد، بمنطقة جازان أمطارًا غزيرة حتى الساعة الـ10 مساءً.
وأضاف أن هذه الحالة المطرية يصاحبها كل من رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.