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يصاحبها برد وسيول ورياح نشطة

إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على جازان حتى الـ10 مساءً

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على جازان حتى الـ10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة جازان، محذرًا من هطول أمطار غزيرة حتى الساعة الـ10 مساءً.

طقس جازان

وقال المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، إنه من المتوقع أن تشهد كل من أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، وضمد، بمنطقة جازان أمطارًا غزيرة حتى الساعة الـ10 مساءً.

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وأضاف أن هذه الحالة المطرية يصاحبها كل من رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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