إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة جازان، محذرًا من هطول أمطار غزيرة حتى الساعة الـ11 مساءً.
وقال المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، إنه من المتوقع أن تشهد الدرب وبيش بمنطقة جازان أمطارًا غزيرة حتى الساعة الـ11 مساءً.
ويصاحب هذه الحالة كل من رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وارتفاع الأمواج.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.