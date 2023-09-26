إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة

قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بهدف نقل وتوطين هذه التقنية في السعودية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على هذه التقنيات بالمصنع الواقع في منطقة الشمال الغربي من منطقة الرياض في مدينة العيينة.

وأوضح مدير محطة أبحاث العيينة سعد القحطاني في حديثه لـ “قناة الإخبارية” أن المدينة تم إنشائها قبل عدة سنوات لتوطين هذه التقنية بالمملكة وتدريب الكوادر الوطنية عليها.

المصنع مؤتمت

ولفت القحطاني إلى أن المصنع مؤتمت بالكامل، لذا لا يحتاج إلى أعداد كبيرة من المشغلين، منوهًا إلى أن أغلب المشغلين في المصنع من الشباب السعودي.

ويهدف المصنع إلى البحث والتطوير في مواد إنتاج الألواح الشمسية وتطوير أدائها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال الطاقة الشمسية.

الطاقة الإنتاجية للمصنع

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 ميجاوات في السنة، على أيدي فنيين ومهندسين سعوديين نفذوا العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، من أبرزها تحلية المياه بالطاقة الشمسية.

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ويشار إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تضم عددًا من المشاريع للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، كما تسعى إلى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.