إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تصل ليبيا ثلاثية تُهدي الفوز لـ النصر ضد الرائد وزارة الدفاع تقدم عروضًا جوية في 14 مدينة احتفاءً باليوم الوطني الـ93 مانشستر يونايتد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام برايتون ما لا تعرفه عن فيروس نيباه القاتل جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس لجميع المراحل ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A/A-1 تمريرتا محمد صلاح تُهديانه إنجازًا بعد ثلاثية ليفربول حرائق مروعة تشتعل مجددًا في الجزائر إغلاق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 12 ليلًا
وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تحمل على متنها 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
ويأتي ذلك امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
فيديو | إنفاذا لتوجيهات القيادة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى بنغازي محملة بـ 90 طنا من المواد الغذائية والإيوائية#الإخبارية pic.twitter.com/fJ1Hmvp5v6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2023