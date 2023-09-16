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تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تصل ليبيا

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تصل ليبيا
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تحمل على متنها 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

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وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

ويأتي ذلك امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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