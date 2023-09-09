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إنفاذ يسند 260 فرصة عقارية في 10 مناطق

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
إنفاذ يسند 260 فرصة عقارية في 10 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 23 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من 10 حتى الـ 14 من شهر سبتمبر الجاري، مبينًا أن المزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجارياً وزراعياً وصناعياً تقع في 10 مناطق ومدن في المملكة.

إقامة عدد من المزادات

تبدأ المزادات بإقامة 3 مزادات في منطقة مكة المكرّمة لعرض 51 فرصة عقارية، و 43 عقارًا بمنطقة المدينة المنوّرة بواقع 3 مزادات، و16 عقارًا بمنطقة الرياض تشمل 3 مزادات متنوعة، و44 فرصة عقارية في منطقة القصيم، وذلك في 4 مزادات، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لاستعراض 51 عقارًا، وفي منطقة حائل يقام مزادان لاستعراض 28 فرصة عقارية، وفي سكاكا يقام مزادان لاستعراض 5 عقارات، ويقام في جيزان مزاد لعرض 7 فرص عقارية، وفي منطقة الباحة يقام مزاد لعرض 5 عقارات، وفي منطقة عسير يقام مزاد لاستعراض 18 فرصة عقارية متنوعة.

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تفاصيل وشروط المشاركة

وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.

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