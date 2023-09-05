نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023 إنفانتينو: بدأنا مرحلة استضافة السعودية للبطولات الكبرى نمو سجلات الفنون والترفيه في عسير 69 % صندوق التنمية الزراعية يطلق منتج تمويل المزارع الريفية المرئي والمسموع: فعلوا الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب ياسر المسحل: نأمل تقديم نسخة استثنائية من مونديال الأندية الصين تعرض الوساطة لحل أزمة النيجر إنقاذ حياة مقيم تعرض لكسر الجمجمة ونزيف بالدماغ جامعة الإمام عبدالرحمن تدشن وتحدّث نظام مراسلات بلس مايكروسوفت تتخلص من برنامج “ووردباد” نهائياً
أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو تمنياته بتنظيم السعودية لنسخة استثنائية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وقال إنفانتينو: “السعودية وعدت وأوفت ونحن سعداء باستضافتها لبطولة مونديال الأندية.. وحان الوقت لأن تحظى المملكة باستضافة المسابقات الرياضية الكبرى”.
وواصل إنفانتينو حديثه في حفل قرعة كأس العالم للأندية، قائلًا: “نريد أن تكون نسخة مونديال الأندية في السعودية هي الأفضل في تاريخ هذه المسابقة”.
ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق.
وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة كل من؛ الاتحاد، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، أوراوا ريد دايموندز الفائز بدوري أبطال آسيا، ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.
ويُشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كونميبول ليبارتادوريس، حيث لم تنته منافسات البطولة حتى الآن.