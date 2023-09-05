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متمنيًا تنظيم أفضل نسخة من مونديال الأندية

إنفانتينو: بدأنا مرحلة استضافة السعودية للبطولات الكبرى

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
إنفانتينو: بدأنا مرحلة استضافة السعودية للبطولات الكبرى
المواطن - فريق التحرير

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أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو تمنياته بتنظيم السعودية لنسخة استثنائية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

إنفانتينو سعيد بتنظيم السعودية لمونديال الأندية

وقال إنفانتينو: “السعودية وعدت وأوفت ونحن سعداء باستضافتها لبطولة مونديال الأندية.. وحان الوقت لأن تحظى المملكة باستضافة المسابقات الرياضية الكبرى”.

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كأس العالم للأندية في السعودية
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

وواصل إنفانتينو حديثه في حفل قرعة كأس العالم للأندية، قائلًا: “نريد أن تكون نسخة مونديال الأندية في السعودية هي الأفضل في تاريخ هذه المسابقة”.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق.

قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

كأس العالم للأندية 2023

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة كل من؛ الاتحاد، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، أوراوا ريد دايموندز الفائز بدوري أبطال آسيا، ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.

ويُشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كونميبول ليبارتادوريس، حيث لم تنته منافسات البطولة حتى الآن.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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