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باستخدام التقنيات الحديثة

إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في نجران

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في نجران
المواطن - فريق التحرير

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نجح أطباء الأشعة التداخلية بمستشفى الملك خالد بنجران من إنقاذ حياة مريض في العقد السادس وصل لطوارئ المستشفى وهو يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس وتسارع في نبضات القلب.

جلطات في الساق والشرايين

وأوضحت صحة نجران، أنه بعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمريض تبين وجود جلطات في الساق والشرايين الرئوية، الأمر الذي أدى إلى تدخل فريق الأشعة التداخلية بشكل عاجل مع الحالة، من خلال وضع فلتر في الوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال الجلطات إلى الرئتين، وسحب الجلطات من شرايين الرئتين باستخدام التقنيات الحديثة في إجراء طبي ناجح حيث تلقى المريض الرعاية الصحية اللازمة في العناية المركزة لمدة يومين تحت إشراف أطباء الباطنية وغادر العناية بعد استقرار حالته إلى أقسام التنويم والخروج بعدها وهو في صحة جيدة.

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إجراءات إنقاذ الحياة

الجدير بالذكر أن قسم الأشعة التداخلية في مستشفى الملك خالد بنجران نفذ 2610 إجراءات تشمل إنقاذ الحياة، وسحب جلطات من شرايين الرئتين، إضافة إلى إجراءات سحب جلطات وفتح شرايين الأطراف السفلية، وإيقاف النزيف عن طريق القسطرة، وعلاج حالات الالتهابات عالية الخطورة، والعديد من الأورام وتضخم البروستاتا الحميد ودوالي الخصية والساقين، إلى جانب أخذ العينات التشخيصية تحت الأشعة، والعديد من الإجراءات الأخرى.

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