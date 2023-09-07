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إنقاذ حياة مريض سقط من الطابق الرابع في الباحة

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
إنقاذ حياة مريض سقط من الطابق الرابع في الباحة
المواطن - واس

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استقبل قسم الطوارئ بمستشفى قلوة العام عن طريق الهلال الأحمر مريضًا بحالة صحية حرجة تعرض لسقوط من الطابق الرابع أثناء عمله في أحد المباني.

فريق التدخل السريع

وأوضحت “صحة الباحة” أن فريق التدخل السريع بقسم الحوادث بمستشفى قلوة العام استقبل الحالة وبعد إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي، اتضح أن المريض يعاني من صدمة نزفية وصدمة عصبية مع هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ونزيف حاد بالبطن وتجمع هوائي دموي بالصدر مع كسور في 11 ضلعًا من فقرات الصدر وكسور شديدة بالفخذ والحوض والكتف الأيسر ليقوم على الفور بالتنسيق مع غرفة الطوارئ الصحية بالمنطقة وأخذ الاستشارات الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات.

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تدخل جراحي ناجح

وقال الفريق الطبي المعالج: “إنه تم إجراء الإسعافات الضرورية واللازمة لإنقاذه وتأمين الكميات الكافية من الدم بعدد 8 وحدات من الدم ومكوناته، والمحاليل الوريدية اللازمة، حسب الخطط العلاجية لمثل هذه الحالات.

وأشار الفريق إلى أنه تقرر إجراء تدخل جراحي استكشافي للبطن وتبيّن وجود تهتك بالطحال ونزيف حاد بالبطن، وتم على أثره إزالة الطحال وإيقاف النزيف، ليتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة وتلقي الخدمة العلاجية والتمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى بالسلامة -بإذن الله-.

وكان مستشفى قلوة العام قد استقبل خلال الشهر الماضي 7935 مراجعًا عبر قسم الطوارئ، و2140 مستفيدًا عبر أقسام العيادات، فيما تمكّن أطباء الجراحة من إجراء 36 عملية جراحية ضمن عمليات اليوم الواحد.

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