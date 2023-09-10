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تم إجراء قسطرة قلبية وتقديم الرعاية

إنقاذ حياة معتمر من جلطة قلبية بمكة المكرمة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
إنقاذ حياة معتمر من جلطة قلبية بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 63 عاماً، كان يعاني من الألم لمدة 3 ساعات أثناء أداء مناسك العمرة امتد الألم إلى الجهة اليسرى بالكامل من الصدر.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي في بيان له، أنه بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة تبين وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب تحتاج إلى قسطرة قلبية، وقرر الفريق الطبي المختص بشكل عاجل وسريع نقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإجراء قسطرة قلبية وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

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يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال النصف الأول لعام 2023م من تقديم خدمة طبية لـــ 596 حالة دخول للعناية المركزة.

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