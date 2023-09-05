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بسبب حادث مروري في مكة

إنقاذ حياة مقيم تعرض لكسر الجمجمة ونزيف بالدماغ

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
إنقاذ حياة مقيم تعرض لكسر الجمجمة ونزيف بالدماغ
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة مقيم تعرض لحادث مروري أدى إلى كسر بالجمجمة وحدوث نزيف بالدماغ.

إنقاذ مقيم

وأوضح التجمع، أن المقيم حضر عن طريق الهلال الأحمر إثر تعرضه لحادث مروري، وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة، والتي بينت وجود نزف دماغي و كسر جمجمة وتكدم دماغي، وتقرر تنويم المريض بالعناية المركزة لمدة 24 ساعه لمتابعة وضعة الصحي، وكان يعاني من صداع وغثيان و تم إعادة الأشعة، والتي أوضحت أن النزف في ازدياد.

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وحرصاً على إنقاذ حياة المريض وتلافياً لازدياد النزيف وانحراف الخط المتوسط تم إجراء عملية جراحية مباشرة استغرقت ثلاث ساعات، تم خلالها فتح الجمجمة و إخراج العظم وتفريغ النزف ولكون منطقة الجرح منطقة حساسة بالجبهه تم عمل العملية تحت خط الشعر لتكون العملية بشكل تجميلي .
وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد ، وحالة المريض في تحسن ملحوظ ولا يزال يتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى.

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