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تاه في الصحراء بالسعودية لساعات طويلة

إنقاذ رجل مسن أوشك على الهلاك في الصحراء شمال تثليث

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
إنقاذ رجل مسن أوشك على الهلاك في الصحراء شمال تثليث
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو مؤثرة العثور عل رجل مسن كان على وشك الهلاك، بعدما تاه في الصحراء بالسعودية لساعات طويلة حتى جاءته “الفزعة”.

على وشك الهلاك

وفي التفاصيل تمكنت فرق البحث التابعة لجمعية “سواعد الوطن للبحث والإنقاذ”، من العثور على رجل طاعن في السن، الذي كان على وشك الهلاك، بالقرب من جبل شوك شمال تثليث.

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وذكرت الجمعية على حسابها الرسمي في منصة “إكس” قبل يومين، أنه ورد نداء استغاثة من قبل أحد الأشخاص، بعدما علقت سيارته بالقرب من جبل شوك، وأنه على وشك الهلاك.

على الفور باشر أعضاء الجمعية عملهم إلى أن عثروا على السيارة دون الرجل، لكن بتتبع آثاره، وُجد على قيد الحياة.

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع جهود الجمعية بكلمات الشكر والتقدير مرددين قولهم” بيض الله وجوهكم”!

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