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الدفاع المدني باشر الحادث

إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في بيشة

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في بيشة
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ الدفاع المدني في بيشة شخصًا سقط من مرتفع جبلي.

وقال الدفاع المدني في منشور له عبر منصة إكس مساء اليوم الاثنين: إنه تم نقل الشخص بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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تحذير المدني

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل.

حالة مطرية غزيرة

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، ومناطق نجران والباحة والمدينة المنورة وعسير.

 

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