إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم

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أكد إنقاذ طفلة من سكاكا لأخيها الأصغر من الاختناق الدور الأساسي لمنصات التواصل الاجتماعي ومقاطع اليوتيوب، حيث ساعدها اليوتيوب في تعلم الإسعافات الأولية.
وبسرعة بديهة وذكاء، تمكنت الطفلة وفاء والتي تبلغ من العمر 8 سنوات من إنقاذ أخيها من موت محقق بعدما رأته يختنق أثناء اللعب في حوش منزلهما في سكاكا.
وكشف متداولو مقطع فيديو بمنصة إكس أن الطفل الصغير ابتلع شيئا توقف في حلقه ما أدخله بحالة اختناق.
ووثقت كاميرات مراقبة بالقرب من موقع الحادثة تصرّف الطفلة وفاء التي نجحت في تقديم الإسعافات الأولية لأخيها بعد تعرضه لانسداد في مجرى التنفس، حيث توجهت مسرعة لإنقاذه بأن قامت بتحريكه للأعلى ثم للخلف حتى عاد له التنفس بشكل صحيح.
وفي أول تعليق منها على عملها البطولي، قالت الطفلة وفاء في تصريحات تلفزيونية: كنت ألعب بالسيكل ورأيت أخي يختنق ورحت سويت إسعافات له وأنقذته من هذه الحادثة.
وأشارت الطفلة وفاء إلى أنها تعلمت طرق الإنقاذ والإسعافات الأولية من خلال متابعتها لليوتيوب، كما تمنت عندما تكبر أن تصبح دكتورة.
ويؤكد هذا العمل البطولي من الطفلة وفاء الدور الإيجابي والمهارات التي يمكن تعلمها من اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويضم اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى مقاطع فيديو مفيدة ومتنوعة في شتى مجالات الحياة، في التعليم والطب والهندسة وحتى الأعمال المنزلية.
ويبرز دور الأسرة في هذه النقطة فهم العامل الأساسي في توجيه أبنائهم للمسار الصحيح للاستفادة من هذه التكنولوجيا التي تعد سلاحًا ذا حدين.
كما يجب ألا يتم قضاء وقت طويل أمام الشاشات الذكية؛ لما لها من آثار سلبية على أدمغتهم وتركيزهم.