إنقاذ لاعب بالدوري الفرنسي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر

تمكنت الجهات المختصة في فرنسا من إنقاذ لاعب نيس الفرنسي ألكسيس بيكا بيكا، بعد أن هدد بالانتحار من فوق جسر في المدينة، صباح الجمعة.

إنقاذ اللاعب الفرنسي

وشارك رجال الإنقاذ والشرطة والجيش في إنقاذ اللاعب، الذي تعلق بحافة الجسر البالغ ارتفاعه نحو 100 متر مهددًا بالقفز.

وكان نادي نيس طلب مساعدة الشرطة وجهات الإنقاذ، كما أرسل طبيبًا نفسيًا في محاولة لإثناء بيكا بيكا عن نيته.

وكُلفت قوة أمنية بمراقبة حركة المرور على الجسر، بينما تمركزت الشرطة أسفل الجسر تحسبًا لسقوط اللاعب.

أزمة اللاعب بيكا

وتعود أزمة بيكا بيكا، البالغ من العمر 22 عاما، إلى انفصاله عن حبيبته، حسبما أفادت صحيفة “لو فيغارو” في وقت سابق.

وكان اللاعب الفرنسي الشاب انتقل إلى نيس عام 2022 قادمًا من لوكوموتيف موسكو الروسي، لكنه لم يلعب أي مباريات هذا الموسم.

وألغى النادي مؤتمره الصحفي، يوم أمس الجمعة، علمًا أن الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي لديه مباراة على ملعبه أمام المتصدر بريست، الأحد.