حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 9 مساء إنقاذ لاعب بالدوري الفرنسي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر وفاة شخص بعد اصطدام حوت بقاربه في أستراليا نكيتياه يُقيم مسيرة أرسنال هذا الموسم يايسله يسعى لاستعادة التوازن في مباراة الأهلي ضد الاتفاق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت مواصلة التألق شعار مباراة الفتح ضد الوحدة وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.85 ريال للجرام حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم
تمكنت الجهات المختصة في فرنسا من إنقاذ لاعب نيس الفرنسي ألكسيس بيكا بيكا، بعد أن هدد بالانتحار من فوق جسر في المدينة، صباح الجمعة.
وشارك رجال الإنقاذ والشرطة والجيش في إنقاذ اللاعب، الذي تعلق بحافة الجسر البالغ ارتفاعه نحو 100 متر مهددًا بالقفز.
وكان نادي نيس طلب مساعدة الشرطة وجهات الإنقاذ، كما أرسل طبيبًا نفسيًا في محاولة لإثناء بيكا بيكا عن نيته.
وكُلفت قوة أمنية بمراقبة حركة المرور على الجسر، بينما تمركزت الشرطة أسفل الجسر تحسبًا لسقوط اللاعب.
وتعود أزمة بيكا بيكا، البالغ من العمر 22 عاما، إلى انفصاله عن حبيبته، حسبما أفادت صحيفة “لو فيغارو” في وقت سابق.
وكان اللاعب الفرنسي الشاب انتقل إلى نيس عام 2022 قادمًا من لوكوموتيف موسكو الروسي، لكنه لم يلعب أي مباريات هذا الموسم.
وألغى النادي مؤتمره الصحفي، يوم أمس الجمعة، علمًا أن الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي لديه مباراة على ملعبه أمام المتصدر بريست، الأحد.