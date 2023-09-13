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تم إيقاف النزيف عن طريق القسطرة

إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة
المواطن - واس

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تمكن فريق وحدة الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى الملك فهد بالباحة من إنقاذ حياة مريضة تعاني من نزيف حاد في الجهاز الهضمي.

وأوضحت صحة الباحة، أن المريضة تعاني من نزيف حاد في الجهاز الهضمي أثر على العوامل الحيوية لديها، وبعد عمل الفحوصات اللازمة وتحديد موضع النزيف، تم تحويلها إلى وحدة الأشعة التداخلية وإيقاف النزيف عن طريق القسطرة، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

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الجدير بالذكر، أن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل خلال الشهر الماضي 6495 مراجع عبر قسم الطوارئ، 16805 مستفيدين عبر أقسام العيادات، فيما تمكن أطباء الجراحة من إجراء 939 عملية جراحية.

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