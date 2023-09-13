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تم إنعاشه واستقرت حالته الصحية

إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه 10 دقائق بالمدينة المنورة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه 10 دقائق بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الفرق الطبية بمركز صحي باب جبريل الواقع في الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف من إنقاذ حياة معتمر من الجنسية الإندونيسية توقف قلبه أكثر من 10 دقائق أثناء وجوده بمحيط المسجد النبوي.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحفي بيان له، أن المريض حضر إلى المركز بواسطة هيئة الهلال الأحمر بعد فقدانه الوعي في ساحات المسجد النبوي، وبعد إجراء الكشف الطبي المبدئي اللازم للمريض تبين توقف القلب والتنفس لديه بشكل كامل، منوهاً أنه على الفور قامت الفرق الطبية بالمركز بالبدء بعمل الإنعاش القلبي الرئوي ونجحت في استعاد النبض والتنفس بعد 10 دقائق حتى استقرت حالته الصحية.

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خطة علاجية

وأكد التجمع أنه تم استكمال باقي الفحوصات الطبية للمستفيد ووضع الخطة العلاجية اللازمة له لمنع تكرار الأزمة التي تعرض لها.

يذكر أن مركز صحي باب جبريل استقبل 7753 مستفيدًا من قاصدي المسجد النبوي الشريف خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، قدمت لهم الخدمات الطبية الطارئة.

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