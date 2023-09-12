إنقاذ معتمر باكستاني من جلطة قلبية بمكة

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نجح فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ (عضو تجمع مكة المكرمة الصحي)، من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 55 عاماً، باكستاني الجنسية، بعد أن وصول إلى طوارئ المستشفى.
وكان المعتمر يعاني من ألم في منطقة الصدر ويمتد الآلام إلى الكتف الأيسر، واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب، تحتاج إلى قسطرة قلبية بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر.
وتعامل الفريق الطبي مع الحالة بشكل عاجل وسريع، ونقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لإجراء قسطرة قلبية بشكل عاجل وتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.