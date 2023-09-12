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تم إجراء قسطرة قلبية له ورعايته طبيًا

إنقاذ معتمر باكستاني من جلطة قلبية بمكة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
إنقاذ معتمر باكستاني من جلطة قلبية بمكة
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ (عضو تجمع مكة المكرمة الصحي)، من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 55 عاماً، باكستاني الجنسية، بعد أن وصول إلى طوارئ المستشفى.

جلطة في الشرايين

وكان المعتمر يعاني من ألم في منطقة الصدر ويمتد الآلام إلى الكتف الأيسر، واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب، تحتاج إلى قسطرة قلبية بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر.

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وتعامل الفريق الطبي مع الحالة بشكل عاجل وسريع، ونقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لإجراء قسطرة قلبية بشكل عاجل وتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

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