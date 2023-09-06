Icon

5 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ وتحسن حالتك المزاجية Icon إنقاذ ثمانينية من فشل في عضلة القلب Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات غسيل الكلى في السعودية Icon تحذير للسعوديين في إسطنبول من الفيضانات Icon متدربو التقني يقتنصون 11 جائزة عالمية بمعرض سنغافورة Icon معادن تفوز برخصتي كشف تعديني لموقعي محدد والردينية Icon المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة Icon مقترح بفتح التطوع لمراقبة السوق المحلي لحماية المستهلك Icon المملكة قدمت للمنطقة مثالاً يستحق أن يحتذى لتحقيق آمال شعوبها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
على حسابات المركز للمساهمين المستحقين

“إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ”دار المعدات”

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
“إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ”دار المعدات”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة دار المعدات الطبية والعلمية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023.

مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 19.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11410.98 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

قد يهمّك أيضاً
ارتباك وفوضى في مطارات بريطانيا بسبب عطل فني

ارتباك وفوضى في مطارات بريطانيا بسبب عطل فني

بدء العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93

بدء العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات مجموعة مهارة، والباحة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دار المعدات، ونماء للكيماويات، وأسواق عبدالله العثيم، ونادك، وسابتكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.63% و5.85%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيماويات، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ولوبريف، ومهارة، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 37.84 نقطة ليقفل عند مستوى 23454.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية...

السعودية اليوم
الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية
الرياضة

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

الرياضة
شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية
العالم

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية

العالم
توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
حساب المواطن

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

حساب المواطن
ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد
الرياضة

ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

الرياضة
وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

حصاد اليوم
إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري
السعودية اليوم

إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور...

السعودية اليوم
فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي
السعودية اليوم

فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي

السعودية اليوم