“إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ”دار المعدات”

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة دار المعدات الطبية والعلمية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 19.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11410.98 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة مهارة، والباحة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دار المعدات، ونماء للكيماويات، وأسواق عبدالله العثيم، ونادك، وسابتكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.63% و5.85%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيماويات، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ولوبريف، ومهارة، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 37.84 نقطة ليقفل عند مستوى 23454.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.