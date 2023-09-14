إيرادات فيلم شاروخان بدور العرض السعودية يفتح شهية صناع السينما الهندية

تصدّر الفيلم الهندي Jawan من بطولة شاروخان قائمة الإيرادات في دور العرض السعودية في أول أسبوع عُرض فيه، محققًا 3.6 مليون ريال سعودي (963 ألف دولار) حيث بيعت 74.3 ألف تذكرة.

دور العرض السعودية

وجاء هذا التصدر على حساب نحو 30 فيلمًا متنوعًا ما بين عربي وأجنبي، عُرض في دور السينما السعودية هذا الأسبوع، مما يكشف أسباب الاهتمام السعودي بعالم صناعة الأفلام والسينما الهندية، وتوظيفه في ما يخدم “رؤية 2030” وتعزيز قطاع الترفيه في السعودية، بحسب “بلومبرغ”.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الهندي في نيودلهي، والذي جرى بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين في الهند: إن السعودية مهتمة بالاستثمار في الكثير من المجالات في الهند، من بينها الأفلام.