إيطاليا تهزم أوكرانيا بصعوبة

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على منتخب أوكرانيا بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

فوز ثمين لـ منتخب إيطاليا

وسجل اللاعب دافيد فراتسي هدفي الأتزوري في الدقيقتين الـ 12 والـ30، بينما نجح اللاعب أندري يارمولينكو في تقليص الفارق للمنتخب الأوكراني في الدقيقة الـ 42.

ولم يحدث أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الأتزوري بنتيجة 2/ 1 ليصبح رصيده 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد منتخب أوكرانيا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباريات أمس في تصفيات يورو 2024، فازت مقدونيا الشمالية على مالطة بهدفين دون رد بينما فاز المنتخب الروماني على كوسوفو بثنائية دون رد، وفازت النرويج على جورجيا بهدفين لهدف، وفازت النمسا على السويد بثلاثية لهدف، أما المنتخب الإسباني ففاز على منتخب قبرص بسداسية دون رد، أما المنتخب البلجيكي ففاز على إستونيا بخماسية دون رد.

أما المنتخب السويسري ففاز على أندورا بثلاثية دون رد.