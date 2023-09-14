إيقاف أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالرياض

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أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي قرارًا بإيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدينة الرياض ، وذلك بسبب عدم الالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات المجلس.
وأهابت الأمانة العامة لـ مجلس الضمان الصحي كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بالتقيد والالتزام بأنظمة وقرارات المجلس وأمانته العامة، والتي تهدف إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.