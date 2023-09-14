Icon

أرقام مميزة لهجوم الاتحاد ضد الفرق الصاعدة Icon حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا تشتعل مجددًا Icon السوق المالية: إحالة 25 مشتبهًا للنيابة العامة للتلاعب بأسهم 84 شركة مدرجة Icon طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية Icon 3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين Icon مدرب اتحاد العاصمة: أتمنى تكرار سيناريو الوداد ضد الأهلي Icon موسكو تطرد السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية Icon الشؤون الإسلامية: لا صحة لوجود تصاريح جاهزة لبناء مساجد داخل حد الحرم المكي Icon إيقاف أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالرياض Icon الاتحاد يتألق بعد التوقف الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لعدم التزامه بأنظمة ولوائح وتعليمات المجلس

إيقاف أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالرياض

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
إيقاف أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي قرارًا بإيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدينة الرياض ، وذلك بسبب عدم الالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات المجلس.

وأهابت الأمانة العامة لـ مجلس الضمان الصحي كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بالتقيد والالتزام بأنظمة وقرارات المجلس وأمانته العامة، والتي تهدف إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها

لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها

لقطات لأغزر هطول للأمطار في هونغ كونغ منذ عام 1884

لقطات لأغزر هطول للأمطار في هونغ كونغ منذ عام 1884

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار