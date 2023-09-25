إيقاف رجل أعمال حصل على تمويلات بـ 100 مليون ريال

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، عن إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال.
وأوضحت نزاهة أن رجل الأعمال قدم عقودًا لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وأوضح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت القضية الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.