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بالدفاع والأمن العام والجوازات

إيقاف 5 ضباط وعسكرييْن لحظة استلامهم رشاوى

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
إيقاف 5 ضباط وعسكرييْن لحظة استلامهم رشاوى
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف 5 ضباط وعسكرييْن بالجوازات؛ لتورطهم في قضايا رشوة واستغلال نفوذ.

إيقاف مقدم بالدفاع المدني

وأكدت الهيئة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيسًا للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (509.000) ريال من مقيم “تم إيقافه” يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.

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إيقاف عقيد بوزارة الدفاع

كما تم إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال “تم إيقافه”، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة (5.260.500) ريال.

إيقاف 3 ضباط صف بالأمن العام

وشملت القضية الثالثة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ثلاثة ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (877.522) من صناديق الأمانات بمراكز الشرط التي يعملون بها.

إيقاف عسكريين بالجوازات

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية؛ لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.

تأكيد على رصد وضبط المعتدين

وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

 

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