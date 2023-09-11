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أطلق عليه تيكنو ميكانيكوس

إيلون ماسك يكشف عن اسم غريب لابنه الرضيع

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
إيلون ماسك يكشف عن اسم غريب لابنه الرضيع
المواطن - فريق التحرير

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كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن طفله الثالث من المغنية الكندية غرايمز، وأثار الاسم غير المعتاد للطفل الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك حالة واسعة من الجدل، كما أنه كشف عن مفاجئة لم تكن متوقعة.

مولود جديد لإيلون ماسك

أفصح مالك منصة “إكس” إيلون ماسك، أمس الأحد، في تغريدة عبر حسابه، أن مولودًا جديدًا انضم لعائلته وقد أطلقا عليه اسم “تيكنو ميكانيكوس”، ويلقب بـ”تاو”، بينما يحمل شقيقه الأول اسم “X Æ A-Xii”، كما تُدعى شقيقتهما “إكسا دارك سيدراييل”، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

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وكتب الرجل المثير للجدل تعليقًا على تغريدة تذكر أسماء أطفاله الثلاثة من المغنية الكندية “Tau Techno Mechanicus Circumference/Diameter”.

رسالة من أم المولود

يُشار إلى أن “تاو” هو الحرف الـ19 من الأبجدية الإغريقية، وهو مشابه للحرف T بالإنجليزية، ويشير في حقل الفلك إلى النجم التاسع عشر من حيث السطوع بين كواكب السماء.

ولم يسبق لماسك أن كشف عن إنجاب غرايمز طفلًا ثالثًا منه وأبقى الأمر طي الكتمان حتى أفصح عن ذلك في تغريدة اليوم. لكن اللافت أن ذلك جاء بعد تغريدة كانت غرايمز قد شاركتها في وقت سابق وتتوسل فيها للحصول على فرصة لرؤية ابنها X AE A-Xii، أحد أبناء ماسك وجاء فيها ما معناه: “أزيلوا الحظر عني وأخبروا إيلون أن يسمح لي برؤية ابني أو يرجى الرد على المحامي الخاص بي. لم يُسمح لي برؤية صورة لهؤلاء الأطفال حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن الأمر يمزق قلبي وعائلتي”.

وتلقت غرايمز ردًّا تلقائيًّا وقتها، من Twitter comms، تضمنت: “سنرد عليك قريبًا”.

زواج إيلون ماسك المتكرر

وتتهم المغنية الكندية، 34 عامًا، الرئيس التنفيذي لعملاق السيارات الكهربائية “تسلا”، الذي انفصلت عنه بعد علاقة دامت 3 سنوات، بمنعها من رؤية أولادها، بحسب الصحيفة الأمريكية.

يذكر أن إيلون تزوج مرتين رسميًّا. وكان لديه 8 أطفال قبل ارتباطه بالمغنية الكندية غرايمز، إذ أنجبت زوجته الأولى، الكاتبة جوستين ويلسون، طفلًا أطلقا عليه اسم “نيفادا ألكسندر ماسك” عام 2002، ولكنه توفي عن عمر 10 أسابيع.

أبناء إيلون ماسك

وفي عام 2004، رحب الثنائي جوستين وإيلون بتوأمين هما جريفين وفيفيان ماسك، ثم أنجبا ثلاثة توائم: “كاي، وساكسون وداميان” عام 2006.

ولدى إيلون أيضًا توأمان من شيفون زيليس، وهي مديرة عمليات شركة إيلون نيورالينك. وبحسب ما ورد وُلِد التوأمان في نوفمبر 2021- قبل شهر واحد فقط من ولادة ابنته مع غرايمز.

ولماسك 3 أطفال من غرايمز، هم الابنة Exa Dark Sideræl، أطلقوا عليها اسم Y، وX Æ A-12، والذي يُنطق “Ex Ash”، والثالث الذي كشف عنه ماسك اليوم “تاو”.

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