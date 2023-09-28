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أكثر من 100 مراهق شاركوا في عمليات النهب

إيلون ماسك ينشر لحظة سرقة متجر هواتف آيفون 15

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ صباحاً
إيلون ماسك ينشر لحظة سرقة متجر هواتف آيفون 15
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن أسفه لحادث سرقة متجر هواتف آيفون 15 في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، ومطاردة الشرطة الأمريكية لتلك العناصر المخربة.

لحظة سرقة متجر أبل

ونشر إيلون ماسك لحظة سرقة المتجر في الولاية الأمريكية، واصفًا إياه بالأمر المحزن، فيما هاجم عشرات الأشخاص، في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، متجر أبل، وقاموا بسرقة الهواتف الموضوعة على منصات العرض، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وحسب بيان شرطة الولاية، فإن عدد الأشخاص الذين هاجموا المتجر أكثر من 100، غالبيتهم من المراهقين، الذين هاجموا متاجر أخرى أيضًا لبيع الأجهزة.

تعليق إيلون ماسك

وعلق مالك منصة إكس، عبر منشور في صفحته الرسمية: “هذا حقًّا محزن جدًّا. لقد نهبوا متجر أبل”.

تُظهر مقاطع الفيديو فتيانًا مرتدين أقنعة لإخفاء وجوههم يخطفون أجهزة الآيفون من على منصات العرض ويضعونها في أكياس بلاستيكية ثم يلوذون بالفرار.

رد الشرطة الأمريكية

وذكر بيان شرطة فيلادلفيا أن متجر بيع هواتف أبل تعرض للهجوم في حوالي الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الماضي، مضيفًا أن عناصر الشرطة حاولت استعادة أجهزة الآيفون أثناء مطاردة المراهقين الفارين الذين تساقطت منهم الأجهزة أثناء هروبهم.

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