إيلون ماسك ينشر لحظة سرقة متجر هواتف آيفون 15

عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن أسفه لحادث سرقة متجر هواتف آيفون 15 في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، ومطاردة الشرطة الأمريكية لتلك العناصر المخربة.

ونشر إيلون ماسك لحظة سرقة المتجر في الولاية الأمريكية، واصفًا إياه بالأمر المحزن، فيما هاجم عشرات الأشخاص، في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، متجر أبل، وقاموا بسرقة الهواتف الموضوعة على منصات العرض، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحسب بيان شرطة الولاية، فإن عدد الأشخاص الذين هاجموا المتجر أكثر من 100، غالبيتهم من المراهقين، الذين هاجموا متاجر أخرى أيضًا لبيع الأجهزة.

