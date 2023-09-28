تسمم جماعي في زفاف بالعراق بعد كارثة القاعة ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض إيلون ماسك ينشر لحظة سرقة متجر هواتف آيفون 15 أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3 اعتماد 18 مخططًا في الرياض خلال النصف الأول من 2023 مصير العروسين بحريق حفل الزفاف المأساوي في العراق جامعة نجران ضمن تصنيف التايمز للجامعات لأول مرة بتاريخها سيارات لوسيد ستنتشر حول العالم بختم صنع في السعودية نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الملك
عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن أسفه لحادث سرقة متجر هواتف آيفون 15 في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، ومطاردة الشرطة الأمريكية لتلك العناصر المخربة.
ونشر إيلون ماسك لحظة سرقة المتجر في الولاية الأمريكية، واصفًا إياه بالأمر المحزن، فيما هاجم عشرات الأشخاص، في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، متجر أبل، وقاموا بسرقة الهواتف الموضوعة على منصات العرض، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وحسب بيان شرطة الولاية، فإن عدد الأشخاص الذين هاجموا المتجر أكثر من 100، غالبيتهم من المراهقين، الذين هاجموا متاجر أخرى أيضًا لبيع الأجهزة.
This is really, really sad.
They’ve looted an Apple Store.
No more iPhone 15s! pic.twitter.com/H7E1224erg
— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) September 27, 2023
وعلق مالك منصة إكس، عبر منشور في صفحته الرسمية: “هذا حقًّا محزن جدًّا. لقد نهبوا متجر أبل”.
تُظهر مقاطع الفيديو فتيانًا مرتدين أقنعة لإخفاء وجوههم يخطفون أجهزة الآيفون من على منصات العرض ويضعونها في أكياس بلاستيكية ثم يلوذون بالفرار.
وذكر بيان شرطة فيلادلفيا أن متجر بيع هواتف أبل تعرض للهجوم في حوالي الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الماضي، مضيفًا أن عناصر الشرطة حاولت استعادة أجهزة الآيفون أثناء مطاردة المراهقين الفارين الذين تساقطت منهم الأجهزة أثناء هروبهم.