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الصفقة لم تتم بسبب تمسك ليفربول باللاعب

إيمينالو: كشف تفاصيل مفاوضات محمد صلاح والاتحاد ليس تخصصي

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
إيمينالو: كشف تفاصيل مفاوضات محمد صلاح والاتحاد ليس تخصصي
المواطن - فريق التحرير

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تحدث النيجيري مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي، عن كواليس اهتمام نادي الاتحاد بضم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

تطورات صفقة محمد صلاح 

وقال إيمينالو في إذاعة Talk Sport الإنجليزية : ” دوري روشن السعودي لا يهتم بالعناوين وجذب الأخبار، نحن نعلم تمامًا ماذا نريد وما هي خططنا في الدوري، صلاح بالنسبة لي هو ابن وأنا معجب به كلاعب وإنسان، الصفقة تحركت عن مسارها لأنه لكي تتم الصفقة يجب أن يكون الأطراف الـ3 في أتم حالات الرضا”.

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محمد صلاح نجم ليفربول

وتابع إيمينالو: ” عندما نريد أي صفقة نسلك الطرق الصحيحة وفي الآخر، صلاح بقي في ليفربول، ونحن نعيش في عالم تجارة كرة القدم من يملك المال يجلب الصفقات التي يريدها”.

وأضاف: “الشائعات ليست قريبة من الحقيقة أبدًا، وما كان يُقال لا يمت للواقع بصلة، وبالنسبة لعرض الـ 150 مليون يورو لـ صلاح، لا يمكنني الحديث عن الأمر لأن هذا ليس من تخصصي، بالنسبة لصفقة صلاح سنرى ما هو مناسب للدوري السعودي، وسنتخذ حلًا حول ذلك”.

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