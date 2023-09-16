ابتسام الشهري متحدثًا رسميًا باسم هيئة الطيران المدني

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تعيين ابتسام الشهري متحدثاً رسمياً باسم الهيئة، ومستشاراً إعلامياً؛ لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتأتي خطوة الهيئة في تعيين متحدث رسمي باسمها؛ انطلاقاً من حرصها واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، والإجابة على الاستفسارات الإعلامية المحلية والخارجية وتزويدهم بالمعلومات والإحصائيات الموثقة من مصدرها الرسمي، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإنجازات وبرامج ومبادرات ومشاريع الهيئة.
وتمتلك ابتسام الشهري خبرات علمية وعملية متنوعة في قطاع الإعلام والتعليم والتدريب والتخطيط؛ حيث عملت في عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وشغلت منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، وشاركت في العديد من الملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية.