ابن حثلين يطلب مقترحات ملاك الإبل لتطوير منصة سمها

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وجه رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، طلبًا لملاك الإبل بتقديم مقترحاتهم لتطوير منصة “سَمهّا” الإلكترونية المختصة باقتناء أسماء الشعارات والفرديات والفحول عبر مزادات إلكترونية.
ونشر ابن حثلين منشورًا بحسابه في منصة إكس قال فيه: الأيام القادمة تطوير لمنصة أرجو من الملاك تزويدي بجميع مقترحاتهم وما يزعجهم حول المنصة.
ومنصّة “سمّها لأسماء الإبل الدولية” تعنى بتنظيم واختيار أسماء منقيات وفرديات وفحول الإبل، بحيث تكون عملية اقتناء الأسماء عبر مزايدة إلكترونية ذات معايير عادلة تتم فيها إجراءات التسجيل والاعتماد لصالح أصحابها محليًّا ودوليًّا.
ويعطي اقتناء الشعارات هُويّة إعلامية للمشاركين؛ ممّا يدعم التوجه المؤسسي للمنقيات ومُلّاكها؛ إذ أصبح تسجيل الأسماء شرطًا للتسجيل والمشاركة في المهرجانات الخاصّة بالإبل.