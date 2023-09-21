ابن مساعد عن لقاء محمد بن سلمان : أفلا يحق ليَ امتلاكُ الزهو والفخر الأتمْ

علق الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على اللقاء والحوار التاريخي للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع قناة fox news فوكس نيوز الأمريكية.

لقاء محمد بن سلمان

وقال عبدالرحمن بن مساعد مشيدًا ومثنيًا على ما تضمنه لقاء ولي العهد:

أفلا يحق ليَ امتلاكُ الزهو والفخر ِ الأتمْ..

أو ليس يكفي أن هذا المعجز الفذَّ ابنُ عَمْ؟!

وأضاف الأمير عبد الرحمن بن مساعد “الله يطول عمرك يابو سلمان ويوفقك ويحفظك لشعبك وبلادك”.

#لقاء_محمد_بن_سلمان

أفلا يحق ليَ امتلاكُ الزهو والفخر ِ الأتمْ..

أوليس يكفي أن هذا المعجز الفذَّ ابنُ عَمْ؟! الله يطول عمرك يابو سلمان ويوفقك ويحفظك لشعبك وبلادك pic.twitter.com/cHN7yrMC8F — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 21, 2023

الاستعداد لرؤية 2040

وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع “فوكس نيوز”، أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه.

"أكبر قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين هي المملكة العربية السعودية". #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/PL7GmtF0HN — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 21, 2023

أعلى معدل نمو عالمي

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستكون ضمن أكبر 4 اقتصادات في العالم. منوهاً بأن السعودية من أسرع الدول نموًّا في مجموعة العشرين؛ “وننافس الهند من حيث سرعة النمو”.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “نمتلك المشاريع الأكثر طموحًا في كل القطاعات، لذا نحن الأسرع في كل الصناعات على مستوى الكوكب”

وحققت المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو ضمن مجموعة دول العشرين العام الماضي، حيث سجل اقتصادها نموًّا بنسبة 8.7%، وهو الأعلى منذ 2011.