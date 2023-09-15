اتحاد العاصمة الجزائري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي

تُوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري- قبل قليل- بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الأهلي المصري بهدف دون رد.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، حيث شهدت المباراة حضورًا كبيرًا من قبل جماهير الأهلي.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الفريقين، وسط العديد من الفرص المهدرة.

اتحاد العاصمة يحافظ على فرصه لنيل السوبر الإفريقي

ونجح نادي اتحاد العاصمة في إحراز الهدف الوحيد في المباراة عبر اللاعب الجزائري زين بلعيد في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتأخر الأهلي المصري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ضغط الأهلي بحثًا عن تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في إنهاء الهجمات.

وانتهت المباراة بفوز اتحاد العاصمة بهدف ليحقق لقب السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.