إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات في جازان والمدينة المنورة منصة بلدي تعرض تجربتها على زوار ملتقى اليوم الرقمي في نيويورك اتحاد القدم يستبدل إيقاف الرياضيين مدى الحياة بعقوبات محددة المدة ضبط 15 مواطنًا لارتكابهم مخالفة صيد بدون ترخيص إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً الموارد البشرية: التوطين الوهمي مخالفة تستوجب العقوبة 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة القسط الميسر يطبق على المشاريع تحت الإنشاء فقط وظائف إدارية شاغرة في روشن العقارية السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل أنه قرر الاكتفاء بما مضى من مدة الإيقاف ضد رياضيين صدر بحقهم عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تجاوزت العشر سنوات.
وعبر حسابه في منصة ” إكس” ذكر اتحاد القدم في بيانه أن هذا القرار جاء استنادًا إلى صلاحيات مجلس إدارته برئاسة ياسر المسحل، وإشارة إلى ما تضمنته تعديلات لوائح الاتحاد من إلغاء عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم واستبدالها بعقوبات محددة المدة.
ويُعد ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب أحدث الموقوفين من الرياضيين، حيث تم إيقافه لمدة سنة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، أعلنت حرمان ماجد المرزوقي من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة سنة مع تغريمه 300 ألف ريال بسبب نشره منشورًا عبر منصة ” إكس” يتضمن كشف تفاصيل صفقة حسان تمبكتي وانتقاله لـ الهلال في أمر اعتُبر بأنه اتهام وإثارة للرأي العام ضد لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.