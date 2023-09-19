اتحاد القدم يستبدل إيقاف الرياضيين مدى الحياة بعقوبات محددة المدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل أنه قرر الاكتفاء بما مضى من مدة الإيقاف ضد رياضيين صدر بحقهم عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تجاوزت العشر سنوات.

بيان اتحاد القدم

وعبر حسابه في منصة ” إكس” ذكر اتحاد القدم في بيانه أن هذا القرار جاء استنادًا إلى صلاحيات مجلس إدارته برئاسة ياسر المسحل، وإشارة إلى ما تضمنته تعديلات لوائح الاتحاد من إلغاء عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم واستبدالها بعقوبات محددة المدة.

ويُعد ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب أحدث الموقوفين من الرياضيين، حيث تم إيقافه لمدة سنة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، أعلنت حرمان ماجد المرزوقي من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة سنة مع تغريمه 300 ألف ريال بسبب نشره منشورًا عبر منصة ” إكس” يتضمن كشف تفاصيل صفقة حسان تمبكتي وانتقاله لـ الهلال في أمر اعتُبر بأنه اتهام وإثارة للرأي العام ضد لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.