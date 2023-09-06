اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الروسي محمد صلاح يُهدد انضمام مبابي لريال مدريد الخريجي: المساعدات السعودية الإنسانية تجاوزت 95 مليار دولار ضبط 5 مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان نتائج قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات ياسين بونو: كأس الأمم الإفريقية أضاع انتقالي للريال مصر تقبض على أمير منير صاحب عمرة البدل المثيرة للجدل الدفاع المدني يحاصر الحرائق المندلعة في منطقة جبلية وعرة بالباحة فيفا: القرعة جعلت الأهلي المصري أمام بداية مُشتعلة محتملة انطلاق كأس الاتحاد السعودي للسيدات نوفمبر المقبل
جرى اتصال هاتفي اليوم، بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص السعودية على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول “بريكس”، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.