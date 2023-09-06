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استعرضا العلاقات المتميزة وفرص تطويرها في مختلف المجالات

اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الروسي

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الروسي
المواطن - واس

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جرى اتصال هاتفي اليوم، بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

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كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص السعودية على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول “بريكس”، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

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