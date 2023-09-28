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تم توقيعها بين مجموعة stc وشركة جاهز

اتفاقية شراكة لتحويل نقاط قطاف لرصيد بـ تطبيق جاهز

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
اتفاقية شراكة لتحويل نقاط قطاف لرصيد بـ تطبيق جاهز
المواطن - فريق التحرير

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وقعت مجموعة stc ، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، وشركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات، الرائدة في مجال تطوير وتشغيل مجموعة من التطبيقات منها “تطبيق جاهز”، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تمكين عملاء قطاف من استخدام نقاط قطاف كوسيلة دفع في تطبيق “جاهز”، حيث سيتاح لعملاء stc الدفع بنقاط “قطاف” عبر تحويل النقاط إلى رصيد في محفظة تطبيق “جاهز” ومن ثم الاستفادة من خيار الدفع من خلال رصيد المحفظة في المرحلة النهائية لإتمام الطلب.

وتتيح هذه الاتفاقية لشركاء جاهز من المتاجر المختلفة في استخدام برنامج قطاف كبرنامج المكافأت الخاص بهم لمنح واستخدام النقاط.

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خيارات جديدة لمستخدمي جاهز

وتسعى الاتفاقية إلى توفير خيارات دفع جديدة لمستخدمي تطبيق جاهز عبر الاستفادة من قاعدة عملاء برنامج قطاف، حيث يعد برنامج “قطاف” من stc أحد أكبر برامج الولاء على مستوى المملكة والشرق الأوسط من حيث عدد العملاء وعدد شركاء البرنامج، مُقدماً لعملائه قيمة مضافة من خلال إتاحته لشراكات جديدة تتجاوز سقف توقعاتهم، مع استمرار حرص برنامج قطاف من stc على اختيار أبرز وأفضل شركاء النجاح الذين يمثلون إضافة حقيقية للبرنامج.

كما تعد شركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات أحد أكثر الشركات نجاحاً واحترافية في مجال تطوير التطبيقات الرائدة التي تربط بين العملاء والمتاجر على مستوى الشرق الأوسط، حيث حققت العديد من النجاحات المثمرة لما فيه رضى العميل وتيسير متطلباته، علاوة على المضي قدماً في استدامة رضى العملاء.

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