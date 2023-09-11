اتفاقية لدعم حملة 1000 يوم أمومة في مودة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية ومؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع اتفاقية لدعم الحملة التوعوية “أول ألف يوم أمومة” للأمهات الجدد، وتهدف إلى تطوير مهارات الأمهات الجدد التربوية في الجوانب الأسرية والتربوية والنفسية والصحية وتوعيتهم باحتياجاتهم واحتياجات أطفالهم خلال سنواتهم الأولى.

تقديم الدعم

وتستهدف المبادرة إلى الوصول لأكبر عدد من الأمهات عبر حسابات التواصل الاجتماعي من خلال تقديم العديد من المراحل التوعوية والتي سيتم نشرها بشكل يومي، كما تقدم الحملة حلقات البودكاست مع مختصين في مجال الأمومة والتواجد الميداني لتقديم الدعم والاستشارات بالشراكة مع الجهات المعنية، كما سيتم نشر دليل توعوي للأمهات الجدد يتضمن أهم محاور الحملة التوعوية.

وذكرت سارة بنت عصام المهيدب، المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، أن الاتفاقية تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية وتأثير فعال في المجتمع من خلال هذه الحملة.

حملات توعية

ولفت محمد آل رضي، المدير العام لجمعية المودة، إلى أن الجمعية تمتلك خبرة في مجال التوعية الأسرية، وقامت بإطلاق العديد من الحملات التوعوية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها وتعريف المجتمع بالقضايا التي تهم الأسرة.

وأضاف أن الحملة ستستمر لأكثر من ستة أشهر، حيث تستهدف الجمعية انتشار الحملة على مستوى السعودية عبر عدة قنوات للنشر للوصول إلى الفئات المستهدفة لرفع وعي الأمهات الجدد وتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم من خلال تعزيز وعيهم وبناء قدراتهم.