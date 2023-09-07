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باستخدام الذكاء الاصطناعي

اتهامات للصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
اتهامات للصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف باحثون من شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، شبكة من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر عليها الصين للتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال التأثير على الناخبين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

حملة إعلامية صينية

وذكرت مايكروسوفت، في تقرير بحثي جديد، أن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت جزءًا فيما يشتبه أنها عملية إعلامية صينية.

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وقالت إن الحملة تحمل أوجه تشابه مع النشاط الذي نسبته وزارة العدل الأمريكية إلى “مجموعة من النخبة داخل وزارة الأمن العام (الصينية)”.

ولم يحدد الباحثون منصات للتواصل الاجتماعي، لكن لقطات شاشات عرضها تقريرهم أظهرت منشورات مما بدا أنها على فيسبوك أو إكس (تويتر سابقًا).

تكهنات خبيثة

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي “مليئة بالتحيز والتكهنات الخبيثة”، وإن الصين تدعو إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

ويسلط التقرير الضوء على أجواء مشحونة على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يستعد فيه الأمريكيون للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأوضحت الشركة أن الحملة بدأت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في مارس 2023 تقريبًا لإنشاء محتوى شحن سياسي باللغة الإنجليزية و”محاكاة الناخبين الأمريكيين”.

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