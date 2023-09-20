اتهام شرطي بريطاني بقتل أعزل من ذوي البشرة السمراء

كشفت وسائل إعلام أن شرطيًّا بريطانيًّا أدين، اليوم الأربعاء، بقتل رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء، بعد أن أطلق عليه النار في جنوب العاصمة لندن في الـ5 من سبتمبر 2022.

طاردت الشرطة سيارته

وبحسب ممثلي الادعاء البريطاني اليوم، فإن ضابطًا في شرطة العاصمة لندن، أطلق النار على رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء؛ ما أدى إلى مقتله.

وبحسب وسائل الإعلام، قتل في الـ 5 من سبتمبر العام الماضي المدعو كريس كابا والبالغ من العمر 24 عامًا بعد أن طاردت الشرطة سيارته وحاولت إيقافها.

وطوقت سيارتا شرطة سيارة المجني عليه في شارع سكني ضيق في حي ستريثام هيل، وأطلقت رصاصة واحدة على كابا، أصابته عبر الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يقودها، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وذكرت روزماري أينسلي، من الادعاء العام الملكي، أنه بعد إجراء مراجعة شاملة للأدلة تم توجيه تهمة القتل ضد ضابط الشرطة، الذي لم تكشف هويته، مضيفة أن الرجل قتل جراء إصابته برصاصة واحدة.

العنصرية المؤسسية

وتم إيقاف ضابط الشرطة عن العمل في أعقاب الحادث، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة يوم الخميس.

وأثارت القضية غضبًا وانتقادات واسعة بسبب العنصرية المؤسسية في قوات الشرطة، ومن جانبها رحبت أسرة كابا بالتطورات التي طرأت على قضية نجلهم يوم الأربعاء، وقالت: إنها تأمل في أن تتم محاكمة الجاني دون تأخير.

وقال المكتب المستقل لمتابعة سلوك الشرطة، الذي حقق في القضية: إن إطلاق النار جاء بعد تفعيل كاميرا التعرف التلقائي على لوحة الأرقام، ما يشير إلى أن السيارة التي كان يقودها كابا كانت مرتبطة بحادث أسلحة نارية في الأيام السابقة.

ومن النادر أن يتهم ضباط الشرطة في بريطانيا بالقتل العمد أو القتل الخطأ.