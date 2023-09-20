Icon

وزير الطاقة لـ Fox News: ننحاز لمصالحنا الوطنية بشأن أسعار النفط لحماية اقتصادنا Icon عروض عسكرية تزين سماء مكة المكرمة احتفالًا باليوم الوطني Icon اتهام شرطي بريطاني بقتل أعزل من ذوي البشرة السمراء Icon تكريم الفائزين في تحديي نيوم وسمارتاثون وعدد من خريجي مبادرات سدايا Icon ميزة جديدة تصل سناب شات Icon 3 أشهر على شدة البرد Icon الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر Icon جريمة مروعة تهز غليزان الجزائرية Icon محمد المنجم رئيسًا لنادي الشباب حتى 2027 Icon لقطات من أمطار الطائف اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في واقعة نادرة الحدوث ببريطانيا

اتهام شرطي بريطاني بقتل أعزل من ذوي البشرة السمراء

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
اتهام شرطي بريطاني بقتل أعزل من ذوي البشرة السمراء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام أن شرطيًّا بريطانيًّا أدين، اليوم الأربعاء، بقتل رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء، بعد أن أطلق عليه النار في جنوب العاصمة لندن في الـ5 من سبتمبر 2022.

طاردت الشرطة سيارته

وبحسب ممثلي الادعاء البريطاني اليوم، فإن ضابطًا في شرطة العاصمة لندن، أطلق النار على رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء؛ ما أدى إلى مقتله.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يتألق بعد التوقف الدولي

الاتحاد يتألق بعد التوقف الدولي

ضبط 3 مروجين في المدينة المنورة

ضبط 3 مروجين في المدينة المنورة

وبحسب وسائل الإعلام، قتل في الـ 5 من سبتمبر العام الماضي المدعو كريس كابا والبالغ من العمر 24 عامًا بعد أن طاردت الشرطة سيارته وحاولت إيقافها.

وطوقت سيارتا شرطة سيارة المجني عليه في شارع سكني ضيق في حي ستريثام هيل، وأطلقت رصاصة واحدة على كابا، أصابته عبر الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يقودها، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وذكرت روزماري أينسلي، من الادعاء العام الملكي، أنه بعد إجراء مراجعة شاملة للأدلة تم توجيه تهمة القتل ضد ضابط الشرطة، الذي لم تكشف هويته، مضيفة أن الرجل قتل جراء إصابته برصاصة واحدة.

العنصرية المؤسسية

وتم إيقاف ضابط الشرطة عن العمل في أعقاب الحادث، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة يوم الخميس.

وأثارت القضية غضبًا وانتقادات واسعة بسبب العنصرية المؤسسية في قوات الشرطة، ومن جانبها رحبت أسرة كابا بالتطورات التي طرأت على قضية نجلهم يوم الأربعاء، وقالت: إنها تأمل في أن تتم محاكمة الجاني دون تأخير.

وقال المكتب المستقل لمتابعة سلوك الشرطة، الذي حقق في القضية: إن إطلاق النار جاء بعد تفعيل كاميرا التعرف التلقائي على لوحة الأرقام، ما يشير إلى أن السيارة التي كان يقودها كابا كانت مرتبطة بحادث أسلحة نارية في الأيام السابقة.

ومن النادر أن يتهم ضباط الشرطة في بريطانيا بالقتل العمد أو القتل الخطأ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية