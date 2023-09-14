اتهام نجل بايدن بحيازة سلاح غير قانوني

وُجّهت، اليوم، إلى هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهمة على المستوى الفيدرالي بحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

شراء سلاح ناري

وبحسب وسائل الإعلام، اتُّهم هانتر بايدن، الذي تحوَّل هدفًا لليمين الأمريكي، بأنه أدلى بتصريح كاذب عند شرائه سلاحًا ناريًّا في 2018، حين نفى أنه يعاني من مشكلة تعاطي المخدرات.

جاء ذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.

وفي وقت سابق، ذكر المدعي العام الخاص ديفيد وايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات، أن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر للسلاح والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات، وذلك وفقًا لملف المحكمة، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس AXIOS الأمريكي.

فشل صفقة الإقرار بالذنب

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب بسبب جنحتين ضريبيتين وجريمة حيازة سلاح ضد نجل الرئيس بايدن.

ويتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى بحلول يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على أقرب تقدير، فيما تعتزم الحكومة السعي للحصول على لائحة اتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ، ولم يتم الكشف عن التهم التي سيوجهها وايس ضد هانتر بايدن.