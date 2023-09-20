احتجاجات تُطالب باستقالة رئيس بنين

الداخلية تحتفي باليوم الوطني بعروض عسكرية برية وبحرية لقاء عابر بين فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني: ننتظركم في السعودية وزير السياحة لـ Fox News: نستهدف 150 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030 متحدثة السفارة الأمريكية لـ”المواطن”: فخورة بوجودي في الرياض مذيع Fox News: يوجد في السعودية رافعات أكثر من أي مكان بالعالم أذربيجان تؤيد تطبيع العلاقات مع أرمينيا السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية العثور على دبابة إسرائيلية مسروقة في محل للخردة العلا من حلم إلى أهم الوجهات السياحية العالمية وزير الإعلام يُدشّن معرض تاريخ الدولة السعودية بمقر واس
نظم معارضون في بنين احتجاجات تُطالب باستقالة الرئيس باتريس تالون؛ لمشاركة بلادهم في التدخل العسكري المحتمل ضد النيجر المجاورة.
جاء هذا بعد أقل من أسبوع من إعلان المجلس العسكري في النيجر، 13 سبتمبر، في بيانٍ، أنه سيُنهي اتفاقية عسكرية مع بنين، متهمًا إيّاها بالسماح بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية على أراضيها؛ استعدادًا لتدخّل عسكري ضد نيامي تقوده المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ونشرت حسابات على موقع إكس تتبع مُعارضين للنفوذ الفرنسي في وسط وغرب إفريقيا، الأحد، مقاطع فيديو لمتظاهرين، قالت: إنهم يرفضون استخدام باريس لبلادهم في التحضير لعمل عسكري لإنهاء الانقلاب العسكري في النيجر، وطالبوا باستقالة تالون.
واعتقلت السلطات في 15 سبتمبر، الباحث السياسي، كيمي سيبا، ثم أطلقت سراحه، وهو ينشط منذ عام 2013 في الدعوة للتخلّص من مظاهر النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، ومنها الارتباط بالفرنك الفرنسي، وأسهم في تنظيم مظاهرات لهذا الغرض في يناير 2017 في عدة بلدان ناطقة بالفرنسية.