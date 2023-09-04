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من خلال منح أسهم مجانية

احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر 47.95 ريال

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر 47.95 ريال
المواطن - فريق التحرير

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دار المعدات الطبية والعلمية على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

احتساب نسبة التذبذب

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 47.95 ريال لهذا اليوم الاثنين 04/09/2023م، و إلغاء الأوامر القائمة.

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إضافة أسهم المنحة

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء الموافق 06/09/2023م.

 

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