احتساب نسبة التذبذب لسهم “الجزيرة تكافل تعاوني” بسعر 16.08 ريال

أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم لشركة الجزيرة تكافل تعاوني على أساس سعر 16.08 ريال لهذا اليوم، و إلغاء الأوامر القائمة.

منح أسهم مجانية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم 28 سبتمبر 2023.

زيادة رأس المال

جاء ذلك بعد الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية.