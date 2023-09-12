احذروا بداية موسم الأمراض الموسمية الأسبوع القادم

نبه الباحث في الطقس والمناخ د. خالد الزعاق، من بداية موسم الأمراض الموسمية-الزكام والحساسية بجميع أنواعها- الأسبوع القادم.

موسم الصفري

وقال الزعاق خلال منشور عبر منصة إكس: إن الأسبوع القادم يشهد بداية موسم الأمراض الموسمية- الزكام والحساسية بجميع أنواعها، مشيرًا إلى أن العامة يسمونه بموسم الصفري، لصفرة الأجساد من كثرة الأمراض، ويعرفون ذلك بانتصاف موسم سهيل، ويوم السبت 16 سبتمبر ينتصف سهيل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.