اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال

أعلن الجيش الليبي أن 25 لـ45% من درنة اختفت في البحر، لافتًا إلى أن المنطقة التاريخية في المدينة غمرتها الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال ودمرتها.

استغلال كارثة الفيضانات في ليبيا

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات لشبكة “العربية”، أن عدد قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000، لافتًا إلى أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، وتنسيق المساعدات يجب أن يكون عن طريق الحكومة المكلفة من البرلمان.

وأشار إلى أن الجيش الليبي وجه بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول إعصار دانيال، مؤكدًا أن البعض يحاول استغلال الكارثة لأغراض سياسية.

ارتفاع حصيلة القتلى لـ 10 آلاف

وحذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الثلاثاء، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وقال المسؤول في المنظمة تامر رمضان للصحافيين في جنيف “لا نملك أرقامًا نهائية” لعدد القتلى حاليًا لكنه أوضح أن “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف”، فيما أكد أن “عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص”. وأعرب عن أمله في التوصل إلى أرقام أكثر دقة في وقت لاحق الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الصحة في الحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل، قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000، كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل.

وأكد وزير الصحة المكلف من البرلمان خلال مقابلة له مع قناة “المسار الليبية” أن عدد “عدد المفقودين بالآلاف متوقعًا وصوله إلى نحو 100 ألف شخص.

وضرب الإعصار دانيال شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصًا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.