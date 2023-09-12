Icon

العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة منذ يوم عرفة Icon اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال Icon استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض Icon التجارة تستدعي 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز Icon القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم Icon إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا Icon تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة Icon الدوسري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الإعلام يعزز المحتوى محليًا Icon هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا Icon سلطان عمان يستقبل ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وسط توقعات وصول قتلى الفيضانات لـ 10 آلاف

اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش الليبي أن 25 لـ45% من درنة اختفت في البحر، لافتًا إلى أن المنطقة التاريخية في المدينة غمرتها الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال ودمرتها.

استغلال كارثة الفيضانات في ليبيا

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات لشبكة “العربية”، أن عدد قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000، لافتًا إلى أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، وتنسيق المساعدات يجب أن يكون عن طريق الحكومة المكلفة من البرلمان.

قد يهمّك أيضاً
الأمريكي المحاصر بكهف تركي: أنا حي

الأمريكي المحاصر بكهف تركي: أنا حي

الاعتداء على ذوي الإعاقة جسدياً أو معنوياً عقوبته السجن عامين وغرامة 500.000 ريال

الاعتداء على ذوي الإعاقة جسدياً أو معنوياً عقوبته السجن عامين وغرامة 500.000...

وأشار إلى أن الجيش الليبي وجه بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول إعصار دانيال، مؤكدًا أن البعض يحاول استغلال الكارثة لأغراض سياسية.

ارتفاع حصيلة القتلى لـ 10 آلاف

وحذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الثلاثاء، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وقال المسؤول في المنظمة تامر رمضان للصحافيين في جنيف “لا نملك أرقامًا نهائية” لعدد القتلى حاليًا لكنه أوضح أن “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف”، فيما أكد أن “عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص”. وأعرب عن أمله في التوصل إلى أرقام أكثر دقة في وقت لاحق الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الصحة في الحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل، قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000، كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل.

وأكد وزير الصحة المكلف من البرلمان خلال مقابلة له مع قناة “المسار الليبية” أن عدد “عدد المفقودين بالآلاف متوقعًا وصوله إلى نحو 100 ألف شخص.

وضرب الإعصار دانيال شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصًا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
السعودية اليوم

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد...

السعودية اليوم
توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر
السعودية اليوم

توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم...

السعودية اليوم
القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات
السعودية اليوم

هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في...

السعودية اليوم
13 ألف سلاح نووي حول العالم
العالم

13 ألف سلاح نووي حول العالم

العالم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض
السعودية اليوم

سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر

آخر الاخبار