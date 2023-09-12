العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة منذ يوم عرفة اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض التجارة تستدعي 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة الدوسري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الإعلام يعزز المحتوى محليًا هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا سلطان عمان يستقبل ولي العهد
أعلن الجيش الليبي أن 25 لـ45% من درنة اختفت في البحر، لافتًا إلى أن المنطقة التاريخية في المدينة غمرتها الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال ودمرتها.
وأضاف الجيش الليبي في تصريحات لشبكة “العربية”، أن عدد قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000، لافتًا إلى أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، وتنسيق المساعدات يجب أن يكون عن طريق الحكومة المكلفة من البرلمان.
وأشار إلى أن الجيش الليبي وجه بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول إعصار دانيال، مؤكدًا أن البعض يحاول استغلال الكارثة لأغراض سياسية.
وحذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الثلاثاء، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.
وقال المسؤول في المنظمة تامر رمضان للصحافيين في جنيف “لا نملك أرقامًا نهائية” لعدد القتلى حاليًا لكنه أوضح أن “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف”، فيما أكد أن “عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص”. وأعرب عن أمله في التوصل إلى أرقام أكثر دقة في وقت لاحق الثلاثاء.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الصحة في الحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل، قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000، كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل.
وأكد وزير الصحة المكلف من البرلمان خلال مقابلة له مع قناة “المسار الليبية” أن عدد “عدد المفقودين بالآلاف متوقعًا وصوله إلى نحو 100 ألف شخص.
وضرب الإعصار دانيال شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصًا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.
مشاهد صادمة للأضرار الناجمة عن الإعصار المدمر #دانيال في منطقة قندولة بـ #ليبيا#الحدث pic.twitter.com/0EK3H1caYI
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 12, 2023
الجيش الليبي للعربية: تنسيق المساعدات يجب أن يكون عن طريق الحكومة المكلفة من البرلمان#فيضانات_ليبيا#العربية pic.twitter.com/sxPzj3uxYz
— العربية (@AlArabiya) September 12, 2023