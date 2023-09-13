ارتفاع أرباح “الراشد للصناعة” إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 34.7%

سجلت شركة الراشد للصناعة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 10.5 مليون ريال خلال النصف الأول مقابل 7.8 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بارتفاع 38.4%، جاء ذلك بعد إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 “6 أشهر”.

الربح التشغيلي

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الربح التشغيلي بلغ 12 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل 7.4 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 51.3%.

وبلغ إجمالي الربح 21.2 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل 16.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 30.7%.

ربحية السهم

ووصلت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.32 ريال مقابل 0.98 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب الزيادة في صافي الربح بنسبة %34.72 خلال الستة شهور الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى :

1- زيادة إجمالي الربح بنسبة %30.79 بسبب زيادة الإيرادات من خلال مبيعات خطوط الإنتاج المتنوعة وكذلك الأصناف والمنتجات المضافة خلال الفترة مع زيادة في تغطية الأسواق المحلية.