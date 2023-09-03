ارتفاع أرباح “بروميديكس” إلى 10.3 مليون ريال

إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة تجربة تشجير السعودية أمام منتدى كوبوتشي بالصين جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية في رابغ ارتفاع خسائر “طبية” إلى 22.8 مليون ريال أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 44 و14 مئوية وظائف شاغرة بـ المعهد السعودي التقني للتعدين إنفاذ: 4.5 مليار ريال إجمالي المبالغ المستوفاة خلال 6 أشهر كاتب: تسمحون أخرب بيوتكم.. لدي 20 خادمة سابك تبيع شركة “حديد” إلى صندوق الاستثمارات بـ12.5 مليار ريال ارتفاع أرباح شركة جاهز إلى 62.7 مليون ريال
كشفت شركة الخدمات الطبية المتخصصة “بروميديكس” عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول إلى 10.3 مليون ريال مقابل 6.1 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بنسبة 70.3%.
وأعلنت الشركة، في بيان لها على “تداول”، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (ستة أشهر).
وبلغ الربح التشغيلي 14 مليون ريال في النصف الأول مقابل 8.7 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق بنمو 61.2%.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 72.3 مليون ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 59.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 21%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 2.62 ريال مقابل 5.52 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.