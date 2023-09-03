ارتفاع أرباح “بروميديكس” إلى 10.3 مليون ريال

كشفت شركة الخدمات الطبية المتخصصة “بروميديكس” عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول إلى 10.3 مليون ريال مقابل 6.1 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بنسبة 70.3%.

وأعلنت الشركة، في بيان لها على “تداول”، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (ستة أشهر).

الربح التشغيلي

وبلغ الربح التشغيلي 14 مليون ريال في النصف الأول مقابل 8.7 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق بنمو 61.2%.

حقوق المساهمين

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 72.3 مليون ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 59.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 21%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 2.62 ريال مقابل 5.52 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.