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خلال النصف الأول

ارتفاع أرباح “دار المركبة” إلى 3.2 مليون ريال بنسبة 11.2%

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
ارتفاع أرباح “دار المركبة” إلى 3.2 مليون ريال بنسبة 11.2%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول إلى 3.2 مليون ريال مقابل 2.9 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بنسبة 11.2%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 (ستة أشهر).

أرباح دار المركبة

وبلغ الربح التشغيلي 9.8 مليون ريال في النصف الأول مقابل 8.7 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق بزيادة 11.8%.

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ربحية السهم

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 24.3 مليون ريال في فترة الـ 6 أشهر مقابل 32.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 25.7%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.64 ريال مقابل 1.47 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

 

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