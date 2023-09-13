Icon

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة Icon إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة Icon 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon سقوط عشرات القتلى الجرحى بحريق مبنى سكني في فيتنام Icon السعودية تستضيف المؤتمر البلدي الخليجي العام المقبل Icon نحن أفضل مَن يتحدث عن قوتنا الناعمة.. مفهوم خاطئ Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية Icon ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال Icon تنفيذ فرضية لصافرات الإنذار بتبوك ظهر اليوم Icon الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف مالية وقانونية وتقنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
خلال الربع الثاني

ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) خلال الربع الثاني 2023 إلى 108.8 مليون ريال وقالت الشركة يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 339.4 مليون ريال مقابل 307.4 مليون ريال للفترة المماثلة وارتفاع هامش الربح الإجمالي من 48% للفترة المماثلة إلى 54% للفترة الحالية بالإضافة إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي من 35% للفترة المماثلة إلي 37% للفترة الحالية علي الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والتسويقية.

ارتفاع أرباح “سال”

فيما ارتفعت أرباح الشركة إلى 213.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 27%، مقارنة بـ 168.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

قد يهمّك أيضاً
4 جهات تستعرض الفرص الاستثمارية بمكة في معرض سيتي سكيب

4 جهات تستعرض الفرص الاستثمارية بمكة في معرض سيتي سكيب

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 679.33 مليون ريال مقابل 589.95 مليون ريال للفترة المماثلة نتيجة ارتفاع إيرادات مناولة الشحن الجوي بـ 83.76 مليون ريال وإيرادات الحلول اللوجستية بـ 5.61 مليون ريال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان