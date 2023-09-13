ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) خلال الربع الثاني 2023 إلى 108.8 مليون ريال وقالت الشركة يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 339.4 مليون ريال مقابل 307.4 مليون ريال للفترة المماثلة وارتفاع هامش الربح الإجمالي من 48% للفترة المماثلة إلى 54% للفترة الحالية بالإضافة إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي من 35% للفترة المماثلة إلي 37% للفترة الحالية علي الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والتسويقية.

ارتفاع أرباح “سال”

فيما ارتفعت أرباح الشركة إلى 213.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 27%، مقارنة بـ 168.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 679.33 مليون ريال مقابل 589.95 مليون ريال للفترة المماثلة نتيجة ارتفاع إيرادات مناولة الشحن الجوي بـ 83.76 مليون ريال وإيرادات الحلول اللوجستية بـ 5.61 مليون ريال.