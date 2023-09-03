ارتفاع أرباح شركة جاهز إلى 62.7 مليون ريال

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أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في النصف الأول إلى 62.7 مليون ريال مقابل 53.2 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بنسبة 17.8%.
وأعلنت الشركة، اليوم الأحد في بيان على “تداول”، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو (ستة أشهر).
وبلغ الربح التشغيلي 42.4 مليون ريال في النصف الأول مقابل 61.7 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق بنمو 31.2%.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 1.07 مليار ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 990.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 8.5%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 6.1 ريال مقابل 5.2 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.