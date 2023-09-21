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تماشيًا مع هبوط العملة المحلية

ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9%

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9%
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مسؤولون وسكان في مدينة عدن الساحلية باليمن، أمس الأربعاء، أن شركة النفط الحكومية رفعت أسعار وقود السيارات في محافظات جنوب البلاد بنسبة 10.9%.

هبوط العملة المحلية

وأوضحوا أن ذلك جاء تماشيًا مع هبوط العملة المحلية لأدنى مستوياتها، والارتفاع في أسعار الوقود العالمية، وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز.

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وذكر مسؤول رفيع في الشركة أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه، أمس الأربعاء، ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترًا إلى 25000 ريال (ما يعادل 17.5 دولار)، أي بواقع 1250 ريالًا للتر الواحد، من 22900 ريال (ما يعادل 16 دولارًا).

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